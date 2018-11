Tutto bloccato. Il sito della piattaforma “Sistema Puglia”, creata dalla Regione per l’iscrizione online a bandi, concorsi, master e richieste di borse di studio da parte di cittadini è irraggiungibile. Troppi gli utenti connessi, o forse semplicemente il sistema non ha retto all’impatto ed è crashato nel momento peggiore. Da oggi, in teoria, ci si può iscrivere al bando “Mi formo e lavoro”, ovvero dei corsi di formazione per disoccupati organizzati con alcuni enti convenzionati.

A fronte di 210 ore da seguire, prevedono la retribuzione di 6 euro l’ora per chi non ha accesso a forme di sostegni al reddito, e di 2,50 per chi invece ce l’ha. Il tutto prevede comunque un passaggio dai disastrati Centri per l’Impiego, ma l’iscrizione tramite portale è il primo passo necessario. Tutto però si è piantato, o meglio non è proprio partito, se non per pochissimi fortunati.