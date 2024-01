In una mossa cruciale per sostenere la vitalità economica di Taranto, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha emesso un urgente appello ai Commissari di Ilva in amministrazione straordinaria e al socio pubblico Invitalia. L’obiettivo principale di questa iniziativa è avviare le indispensabili interlocuzioni con Acciaierie d’Italia, adottando tutte le azioni necessarie per garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici nella regione.

La nota ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha reso pubblica l’importante richiesta del Ministro Urso. L’attenzione si concentra sulla necessità di mantenere e potenziare l’attività produttiva degli impianti siderurgici di Taranto, rappresentando un aspetto cruciale per la stabilità economica e l’occupazione nella regione.

Il Ministro ha evidenziato l’importanza di un’azione tempestiva da parte dei Commissari Ilva e di Invitalia, chiedendo loro di instaurare un dialogo costruttivo con Acciaierie d’Italia. Tale collaborazione è considerata fondamentale per affrontare le sfide attuali e per pianificare strategie atte a garantire la sostenibilità e il successo a lungo termine degli impianti siderurgici a Taranto.

La richiesta del Ministro Urso sottolinea la consapevolezza del governo riguardo all’importanza di preservare e rafforzare settori chiave dell’industria nazionale. Garantire la continuità produttiva a Taranto non solo contribuirà alla stabilità economica locale, ma avrà anche impatti positivi a livello nazionale, consolidando il ruolo dell’Italia nel settore siderurgico internazionale. Gli sforzi coordinati delle autorità governative e delle parti coinvolte sono ora essenziali per plasmare un futuro di successo per l’industria siderurgica di Taranto.