Non si sa esattamente come una bomba a mano da addestramento possa essere finita fuori da un cassonetto dei rifiuti nell’ultimo tratto di viale Einaudi, quasi all’angolo con via Amendola. Forse qualcuno ha voluto buttare la granata, ma non ha fatto centro.

Sta di fatto che un cittadino l’ha vista e ha fatto scattare l’allarme. Sul posto si sono portati la Polizia, gli artificieri e la Polizia Locale. Il tratto di strada, ora riaperto al traffico, è rimasto chiuso per consentire le operazioni di rimozioni. L’ordigno, era in sicurezza e privo di spoletta, di quelli in uso all’Esercito Italiano, è al vaglio per capire se contenesse la carica.