A Corato ieri mattina i Carabinieri hanno arrestato un 34enne del posto per furto in flagranza aggravato. I militari, a seguito di una segnalazione di furto pervenuta al 112 si sono precipitati negli Uffici della S.I.A.E. in via Caracciolo n.76. Giunti sul posto, i militari hanno verificato che la porta di ingresso del locale, sito al piano terra, presentava segni di effrazione.

All’interno hanno trovavano il 34enne intento ad asportare materiale elettronico di vario tipo. Sul posto è stato chiamato un responsabile di quell’ufficio,che ha denunciato il furto, stilando l’elenco del materiale asportato, per un danno patito di circa 3mila euro. Al fine di rinvenire il materiale mancante, è stata eseguita una perquisizione a casa del 34enne, dove sono stati trovati 2 computer, uno portatile e uno fisso; una stampante multifunzione, materiale elettronico vario, orologi ed altro.

I militari hanno così constatato che il 34enne, una volta penetrato negli uffici, aveva fatto avanti e indietro dalla propria abitazione con il materiale rubato. Il maltolto è stato contestualmente restituito all’avente diritto e per il 34enne sono scattate le manette. Su disposizione della competente Autorità Giudiziaria è stato condotto presso la Casa Circondariale di Trani ove tuttora permane in attesa di giudizio.