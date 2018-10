Alcune auto parcheggiate in minchia parking, ovvero in sosta selvaggia, ieri sera hanno causato lo scontro fra due autobus dell’Amtab, all’incrocio tra via Petroni e via Pasubio.

In assenza di un agente della Polizia Locale o di un altro dipendente dell’azienda, infatti, l’autista non può inserire la retromarcia così, il conducente di uno dei due mezzi è salito sul marciapiedi nel tentativo di aggirare l’ostacolo e liberare l’incrocio nel più breve tempo possibile.

La manovra, una di quelle più comuni in considerazione della mancanza di rispetto di molti automobilisti baresi, non è andata a buon fine. Nella fase di discesa dal marciepiedi, il bus ha avuto uno scatto in avanti ed è finito contro l’altro che arrivava in direzione opposta, ugualmente alle prese con le auto parcheggiate in divieto.

Nessuno è rimasto ferito. Il traffico è andato a lungo in tilt su diverse strade, in una delle zone nevralgiche della città.

