Brutto risveglio per titolare e dipendenti dell’Unieuro in via Brigata Regina. Nella notte 5 malviventi a volto coperto, pochi minuti dopo le 4, sono arrivati a bordo di una Audi metallizzata e mentre uno faceva da palo, gli altri con un lungo piede di porco hanno forzato la saracinesca, sollevandola di circa mezzo metro. Nono la “solita” spaccata per fortuna.

Mentre due la mantenevano sollevata, altri due sono scivolati all’interno del punto vendita, si sono diretti al bancone dei cellulari, frantumato le vetrate e hanno fatto razzia degli smartphone più recenti e costosi, lasciando i modelli base, indicati per gli utenti di una certa età. Solo di iPhone esposti hanno portato via beni per almeno 10mila euro. Tutta l’azione è durata pochissimi minuti, ripresa dalle telecamere di sorveglianza.

Dalla dinamica sembra trattarsi di un furto mirato, i ladri si sono infatti disinteressati di tutto il resto, come per esempio i tanti notebook esposti. I Carabinieri ipotizzano un recente sopralluogo della banda, tanto che hanno chiesto anche le riprese effettuate delle telecamere negli ultimi giorni.

