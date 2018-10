Traffico in tilt sulla statale 16 in direzione nord a causa di un incidente che si è verificato all’altezza dello svincolo per via Napoli. Si registrano già diversi chilometri di coda.

Ancora da chiarire la dinamica, ma le auto coinvolte sono almeno 5. Sul posto sono intervenuti gli uomini di Polizia Locale, Stradale e Carabinieri oltre a un’ambulanza del 118.