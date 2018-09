Sabato sera da dimenticare per una comitiva di adolescenti desiderosi solo di svago. In sei o sette, ragazze e ragazzi tutti minorenni tra i 13 e 16 anni, stavano ridendo e scherzando fra loro in corso Vittorio Emanuele II, poco distante da piazza del Ferrarese; mentre accanto gli passava un gruppo di quattro adulti, 25-26 anni tutti del quartiere San Paolo, uno dei ragazzini li ha urtati, forse per un movimento inconsulto, facendo cadere per terra il cellulare a uno di questi.

Raccolto e restituito al proprietario con le doverose scuse, il ragazzino è stato colpito in pieno da un ceffone. In difesa della vittima è così intervenuto suo cugino, anche lui minorenne, che però è stato pestato dai quattro senza che nessuno dei passanti abbia provato a interrompere quanto stava accadendo.

Il ragazzo è finito in ospedale e ne avrà per un po’, sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia e i sanitari del 118, i genitori hanno sporto denuncia. Grazie all’acquisizione delle immagini registrare dalle telecamere, gli investigatori sono riusciti a identificare gli autori del pestaggio.

