Vito Lamanuzzi, il giovane del quartiere Libertà che più volte ha fatto perdere le sue tracce allontanandosi da casa, è stato investito da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta elettrica. Il tutto è successo ieri sera tra via Libertà e via Nicolai. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato Lamanuzzi al Pronto Soccorso in codice giallo.

