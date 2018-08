Domenica al mare rovinata per alcuni automobilisti baresi, un tamponamento tra quattro veicoli si è infatti verificato intorno alle 11 di oggi sulla ss16 al km810, nei pressi dello svincolo per Triggiano-San Giorgio, in direzione nord. Le cause che hanno portato all’incidente sono in fase di accertamento, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale che stanno anche gestendo la circolazione. Quanto accaduto sta infatti avendo ripercussioni sul traffico veicolare, con la formazione di una inevitabile lunga coda. Per fortuna pare che non ci siano feriti.

