Un pranzo come tanti, poi un improvviso malore, la paura di aver perso la compagna e una manovra disperata per salvarle la vita. È la disavventura, per fortuna a lieto fine, capitata a Lello e Mariarosaria in quello che sembrava un tranquillo pomeriggio d’estate.

La coppia è tornata a casa dopo la spesa ma terminato il pranzo sono iniziati i problemi. La donna ha avvertito un forte prurito diffondersi dalle braccia a tutto il resto del corpo, poi un capogiro. Dopo pochi minuti è svenuta: “Ho detto alla vicina che non mi sentivo bene, poi non ricordo più nulla”.

Lello, però, ha la fortuna di conoscere le manovre essenziali salvavita, imparate durante l’addestramento e le ha applicate immediatamente sulla moglie. Il suo intervento è stato provvidenziale: la lingua impediva infatti la respirazione, ancora pochi istanti e Mariarosaria non ce l’avrebbe fatta.

La causa? Forse è da ricercare nei gamberetti mangiati poco prima: “Li ho comprati da un commerciante di fiducia – spiega Lello – quando li ho lavati la vaschetta si è riempita di liquido bianco ma non avrei mai pensato a una cosa del genere. Adesso ho intenzione di andare fino in fondo alla questione”.

Per Mariarosaria tanta paura ma un sospiro di sollievo: “Ora sto bene, anche se lo shock penso che resterà a vita. Adesso ho paura a mangiare ogni cosa. Certo quel giorno non lo dimenticherò mai”.