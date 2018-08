Lamenti e versi di cinghiale. È stata questa la sveglia alle 5 del mattino per alcuni residenti del quartiere San Paolo. Un cucciolo era infatti rimasto incastrato in una recinzione.

Piangeva e si lamentava, dimenandosi per cercare di liberarsi. Alcuni inquilini del palazzo più vicino hanno tentato di salvarlo tagliando la rete con un paio di forbici ma l’animale era troppo aggressivo. Sono quindi partite le segnalazioni a Carabinieri, Polizia e Protezione Animali, ma a risolvere la situazione ci hanno pensato i vigili del fuoco.

“Vogliamo ringraziarli per essere intervenuti. Noi però siamo stanchi di questa situazione – attaccano i residenti – Siamo stanchi di vivere nel terrore di poter incontrare cinghiali, perché vorrei ricordare al nostro sindaco che sono aggressivi”.

“Non è normale che in un centro abitato si presentino situazioni di questo genere, in una fascia oraria in cui la gente esce di casa per i vari impegni. Per non parlare della sera, quando dovresti rientrare tranquillamente in casa, invece sei costretto a cambiare strada perché “ci sono i cinghiali”.