Incidente stradale in viale Aldo Moro, a Monopoli, questa mattina. Due auto si sono scontrate all’ingresso della cittadina, nei pressi dell’Eurodespar. Da una prima ricostruzione, uno dei due veicoli avrebbe invaso l’altra corsia, trovandosi così contromano mentre sopraggiungeva l’altro mezzo, da cui lo scontro frontale.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 per prestare i primi soccorsi, stando a quanto siamo riusciti ad apprendere dal luogo tre persone sono rimaste ferite, di cui due in condizioni più gravi. Una di queste è stata trasportata in ospedale con trauma cranico. Le pattuglie della Polizia Locale hanno chiuso il tratto di strada interessato in entrambi i sensi di marcia, per liberare la carreggiata sono stati necessari due carri attrezzi.

foto Pippo Vacca 1 di 17