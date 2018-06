Oltre tre ore di attesa per essere portata in ospedale. Una mattinata di passione per una paziente bariatrica del quartiere San Paolo, vittima di un malore e costretta ad attendere alcune ore prima di essere adeguatamente soccorsa.

Non è infatti bastato l’intervento di due diverse ambulanze del 118 (San Paolo e Modugno) e dei Vigili del Fuoco: per poter spostare la paziente grande obesa dalla sua abitazione in viale delle Regione è stato necessario l’intervento dell’ambulanza della postazione di Sammichele, l’unica in zona dotata della barella bariatrica.

L’episodio mette ancora una volta in luce l’atavico problema dell’assenza di barelle e ambulanze adeguate al trasporto dei grandi obesi nel barese. Non solo: per buona parte della mattinata sono stati impegnati, ma inutilmente, uomini e mezzi del 118 e dei Vigili del fuoco distraendoli dai loro territori di competenza.