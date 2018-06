Un 53enne è stato fermato mentre raggiungeva il lungomare, luogo delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, vestito con una divisa mimetica e una piccola ascia nascosta sotto la maglia. L’uomo è stato notato dagli agenti della polizia locale in servizio in una delle traverse che conducono a piazza Diaz, chiuse al traffico per la manifestazione.

L’uomo non ha opposto resistenza quando gli agenti lo hanno fermato, ha spiegato il comandate della Polizia Locale, Michele Palumbo. Il 53enne ha affermato di essere un medico biologo e di essersi vestito in questo modo per l’occasione.

L’uomo è stato fermato e condotto al Comando della polizia locale, e dell’episodio è stato informato il magistrato di turno. Le perquisizioni effettuate dagli agenti nella sua auto e nell’abitazione hanno dato esito negativo.

Si tratterebbe di una persona con problemi psichici, e indagini sono in corso per verificare se il 53enne sia in cura presso qualche struttura. Gli investigatori sembrano comunque escludere che l’uomo potesse avere intenzione di aggredire qualcuno.