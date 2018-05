Trovata morta nella sua stanza una turista americana. La donna era in vacanza a Bari e alloggiava presso una struttura extralberghiera nel quartiere Carbonara. Sul collo sono state trovate delle echimosi. Sul caso stanno indagando i Carabinieri.

La vittima era a Bari in compagnia di suo marito. Il ritrovamento è avvenuto in una villetta, in una traversa di via Vela, in piena zona residenziale.