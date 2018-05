Il video non l’ha girato il solito pierino del quartiere, quello che protesta a prescindere. Il cameraman è Domenico De Renzo, consliere del Municipio 3, quello retto da Massimiliano Spizzico, ormai soprannominato “il fantasma”.

Il presidente si vede a malapena, ma il problema è che già a cominciare dallo scorso mese di febbraio, della situazione in prossimità della fermata San Gabriele della metropolitana barese, erano tutti a conoscenza. Le sterpaglie, però, non le ha tagliate nessuno, fino a quando il piromane di turno non ha sentito il bisogno di animare la domenica pomeriggio.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, impegnati a lungo per avere ragione delle fiamme. Non essendo state lambite le abitazioni o la macchia mediterranea di Lama Balice, non sono state versate lacrime di coccordrillo.

L’estate non è ancora iniziata, ma dopo l’incendio in via Carlo Massa e l’ultimo di oggi, gli abitanti del San Paolo possono essere mediamente preoccupati.