“È un codice rosso, facci passare”, urla l’autista dell’ambulanza del 118 al conducente dell’autobus all’angolo fra via Petroni e via Dalmazia. Il bus, invece, non si schioda. Si ferma come da programma e fa salire una dozzina di passeggeri.

L’ambulanza ha le sirene spiegate. Il codice rosso è reale: un’anziana si è soffocata mentre era a tavola. Questo dice alla centrale operativa chi dà l’allarme.

Nonostante l’intervento degli agenti della Polizia locale l’autista continua a intralciare il mezzo di soccorso. In tutto, stando ai racconti che vengono fatti da alcuni protagonisti, sarebbero stati persi circa 5 minuti, rispetto ai circa 7 minuti e mezzo impiegati per arrivare sul posto.

Il soffocamento è una di quegli interventi in cui ogni secondo può essere prezioso. L’anziana muore. L’equipaggio del 118 arriva quando ormai non può far altro che verificare il decesso.

I familiari incolpano loro di quanto accaduto, accusando i soccorritori di essere arrivati in ritardo. Fosse davvero questa la dinamica di quanto successo, ci sarebbe da fare gli opportuni approfondimenti.

Le prime informazioni saranno contenute nelle relazioni che gli agenti della Polizia Locale e i soccorritori del 118 stanno preparando.