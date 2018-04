Un 63enne di Palo del Colle, P.F., è stato arrestato oggi dai Carabinieri al termine di una indagine a suo carico per le minacce, anche di morte, e le persecuzioni messe in atto nei confronti della ex moglie 60enne, anche lei palese.

Tutto è iniziato con la separazione dei due coniugi, mai accettata dall’uomo, che per questo ha preso a perseguitarla, per strada e facendosi trovare davanti alla ex casa coniugale, dove la donna ha vissuto fino a quando, esasperata e impaurita, si è trasferita in un paese limitrofo.

Nonostante l’ordinanza restrittiva a suo carico, l’uomo ha continuato a infastidirla anche al nuovo domicilio, dove avrebbe anche provocato alcuni danni. Recentemente, approfittando di un trasloco in corso dalla ex casa coniugale, l’uomo le si è fatto incontro e l’ha minacciata di morte, riuscendo a scappare prima che arrivassero i Carabinieri.

I militari hanno però raccolto varie testimonianze per accertare gli episodi denunciati dalla donna, al termine dell’attività investigativa hanno chiesto l’inasprimento delle misure nei confronti del 63enne, per cui il Gip ha disposto gli arresti domiciliari presso una comunità di Palo.