Abbattono una villa ma per sbaglio sfondano il muro della palazzina accanto: è successo questa mattina in via Casamassima a Capurso. Fortunosamente tanta paura ma non risultano feriti.

Da quanto abbiamo potuto apprendere, erano in corso le regolari operazioni di abbattimento di una villa ma, per errore, la pala meccanica ha sfondato parzialmente il muro di una camera da letto della palazzina accanto.

Fortunatamente in quel momento non era presente nessuno in quella stanza. La signora che abita nell’appartamento, un’anziana di 72 anni, era infatti impegnata in cucina. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco.

