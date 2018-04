Prima ha picchiato un ragazzo, poi ha aggredito a calci e pugni anche i poliziotti intervenuti: protagonista un 30enne pregiudicato che la scorsa notte è stato arrestato nel cuore della movida bitontina.

L’episodio si è verificato in via Scaraggi: l’uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, stava picchiando apparentemente senza motivo un giovane che è riuscito a rifugiarsi in un locale della zona: anche i clienti, terrorizzati, si sono rifugiati all’interno.

Sul posto sono arrivate due pattuglie dell’Anticrimine di Bari che, non senza difficoltà, sono riusciti a immobilizzare l’uomo che ha insultato e aggredito i poliziotti con calci e pugni: un agente, ferito, è finito al pronto soccorso. Alla fine il malvivente è stato arrestato.