Incidente fatale ieri sera sul lungomare di Crollalanza. Un uomo di 54 anni,Luigi Lorusso, che viaggiava a bordo della propria moto è deceduto, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo per motivi in via di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per le prime cure immediate e il successivo trasferimento dell’uomo all’ospedale Di Venere, dove è poi deceduto un’ora dopo per le gravi ferite riportate. Nella caduta l’uomo avrebbe infatti sbattuto la testa. La Polizia Locale ha effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica, sull’accaduto ha aperto un’indagine la Procura.