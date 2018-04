Prima lo avrebbero preso in giro per una scritta sulla felpa, poi sono passati alle mani. Ennesima aggressione in pieno centro: vittima un 14enne barese picchiato a sangue da un gruppo di bulli. A raccontare la vicenda è il quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno.

L’aggressione sarebbe avvenuta sabato sera, in piena via Sparano. Il giovane, studente al primo anno del liceo scientifico, è stato preso di mira da un gruppetto di bulli di età compresa fra 17 e 20 anni. Dopo i soliti sfottò, i ragazzini avrebbero iniziato a prenderlo a schiaffi e pugni in faccia, lasciandolo sanguinante per terra.

A soccorrere per primi il giovane sarebbero stati i suoi amici, che in un primo momento si erano allontanati per paura di essere picchiati anche loro. La vittima dell’aggressione è stata portata in ospedale mentre il padre ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri.