55 multe e oltre 10mila euro incassati in una decina di giorni. La lotta agli sporcaccioni che abbandonano i rifiuti non conosce tregua e fa sempre più vittime grazie alle numerose fototrappole installate in alcuni punti strategici delle periferie.

Proprio grazie alle immagini delle videocamere sono stati beccati e sanzionati nuovi incivili con multe che vanno da 100 a 600 euro. In alcuni casi è scattata anche una denuncia penale per quelle imprese che pensano di fare i furbi abbandonando di tutto nelle campagne o nelle strade periferiche.

In particolare sono cinque gli imprenditori multati per un totale di 2400 euro. Altri 8mila euro sono stati rifilati a una decina di cittadini di comuni limitrofi, soprattutto Modugno, che raggiungevano Bari per abbandonare i loro sacchi di rifiuti. Le zone preferite dagli sporcaccioni sono le campagne di Santa Rita nei pressi dello stadio San Nicola, strada San Giorgio Martire, via Vaccarella a Carbonara e il complesso FaraOne di fronte Santa Fara.

“Naturalmente non ci fermiamo qui – annuncia l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli – ma continueremo ad utilizzare le fototrappole spostandole in diversi punti della città, anche in base alle vostre segnalazioni, perché sanzionare chi non rispetta le regole è doveroso verso chi si comporta bene e le regole le rispetta”.

1 di 2