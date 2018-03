“Il fenomeno delle avarie e dei ritardi cronici dei mezzi Amtab, non risparmia neanche gli studenti pendolari baresi. Con frequenza bisettimanale, accade che l’autobus scolastico 2321, con partenza da San Pio ed arrivo a Japigia zona Polivalente, preservi il primato di far entrare a scuola o, di far rientrare a casa, con notevole ritardo gli studenti pendolari. Questa mattina, l’odissea si è consumata all’andata e al ritorno”. Il consigliere comunale di opposizione Michele Picaro continua imperterrito la sua opera di controllo su quanto avviene in Amtab.

“L’autobus in questione – prosegue Picaro – si è fermato verso le ore 7,35 sulla statale 16 bis, per un’avaria, con conseguente attesa di mezzo sostitutivo che ha causato, oltre ai disagi, per l’appunto il ritardo a scuola. Per quanto riguarda il ritorno, invece, l’autobus previsto per le ore 13,25 che dal polivalente doveva riaccompagnare gli studenti a casa, non si è materializzato prima di oltre 20 minuti dall’orario previsto, con molti ragazzi che hanno chiesto ai propri genitori di essere prelevati, oramai stanchi di queste “angherie” offerte dall’Amtab, con tanto di abbonamento mensile a carico delle famiglie”.

“In questo scenario desolante per i nostri ragazzi, chiedo che il Sindaco di Bari si rivolga al Presidente dell’Amtab, considerato che lo ha nominato lui, per porre fine a tutti questi cronici disservizi, utilizzando autobus di nuova generazione e che soprattutto rispettino gli orari. In tal senso – conclude – presenterò l’ennesima interrogazione al Sindaco per chiedergli se intende garantire ed in che modo, il diritto allo studio ai nostri ragazzi pendolari”.