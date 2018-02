Sigilli a tre grandi serre e il sequestro di beni per 8 milioni di euro: la Guardia di finanza ha scoperchiato un consolidato sistema di frode nell’ambito dei contributi pubblici del G.S.E. per gli impianti fotovoltaici. I provvedimenti sono stati emessi nei confronti dei fratelli Ciccolella Corrado, Antonio e Vincenzo di Molfetta – noti imprenditori nel settore florovivaistico ed energie alternative – nonché della società Sunflower srl con sede legale in Roma, a loro riconducibile.

Le condotte oggetto di contestazione sono emerse a seguito di complesse e mirate indagini dei finanzieri di Bari e di Molfetta – effettuate tramite l’analisi di numerosa documentazione, di consulenze tecniche, di ricognizioni, appostamenti e simili intorno agli impianti di Terlizzi – attività tesa ad accertare l’effettiva ricorrenza dei sostanziali requisiti di merito circa il diritto di percezione della tariffa incentivante (per la normativa vigente, gli impianti fotovoltaici in questione risulterebbero serventi all’attività agricola/serricola).

Sono, invece, emersi numerosi e gravi elementi di reità riconducibili alle fattispecie di truffa aggravata per la percezione di contributi pubblici. Si è accertato che, di fatto, i tre impianti fotovoltaici erano fittiziamente al servizio dei rispettivi impianti serricoli; infatti solo un corpo di circa 5.000 metri quadrati dell’impianto c.d. Terlizzi 3 (serra 3) era coltivato dall’anno 2014; mentre, gli impianti c.d. Terlizzi 1, Terlizzi 2 e due corpi (serra 4a e serra 4b) di circa 7.000 metri quadri del citato impianto Terlizzi 3, non presentavano coltivazioni. Dati, peraltro, confermati anche dalla documentazione contabile della società.

In conclusione si è palesato in tutta evidenza, come la realizzazione degli impianti fotovoltaici sulle serre in questione sia avvenuta con il solo fine di ottenere gli incentivi pubblici a scapito dell’attività agricola tradendo fortemente lo spirito dei detti incentivi; mascherando, cioè, una sostanziale attività commerciale con lo schermo dell’esercizio di attività di floricoltura.