Non sono ancora state accertate le cause dell’incendio che è divampato questa mattina in un attico dell’estramurale Capruzzi. Una volante della Polizia, pare si sia accorta per prima del fumo nero e che abbia allertato i Vigili del Fuoco.

Gli agenti sono entrati nell’edificio e hanno salvato dalle fiamme un ragazzo 21enne in stato di semi incoscienza. All’arrivo dell’ambulanza il giovane è stato accompagnato per accertamenti all’ospedale San Paolo per via di un’intossicazione.

Nel frattempo i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, sono riusciti a domare le fiamme nel giro di un’oretta. Il settimo piano del palazzo è stato completamente distrutto dalle fiamme.