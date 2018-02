Partono i fuochi d’artificio per festeggiare una nuova nascita ma un uomo rischia di essere ferito. Non è successo al quartiere Libertà, dove spesso abbiamo documentato dei fuochi pirotecnici “molesti”, ma nel Policlinico, precisamente all’esterno di neonatologia poco prima delle 20 di ieri. A raccontare la disavventura, per fortuna senza gravi conseguenze, è un utente sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro.

L’uomo si stava recando verso la vicina clinica quando è stato sorpreso dai botti: “Ho visto partire dei fuochi d’artificio dall’aiuola, per festeggiare una nuova nascita, con discreto giubilo del pubblico appoggiato alla balaustra della struttura, ma i fuochi d’artificio invece che partire verticalmente iniziano a partire orizzontalmente e in men che non si dica mi trovo gli spari che mi esplodono intorno, all’altezza del torace e del viso”.

Allertati dalle esplosioni, sul posto è arrivata anche una pattuglia della Polizia locale ai quali l’uomo ha indicato il gruppetto che però si è rapidamente dileguato all’interno della struttura: “Queste scene nel 2018 non possono essere possibili all’interno di una struttura pubblica. Chiaramente i fuochi artificiali potevano finirmi sul viso, ma soprattutto perché in un luogo dove passano malati, degenti, persone anziane e bambini, ci sarebbero potuto essere conseguenze ben più serie solamente con le esplosioni a distanza ravvicinata”.

