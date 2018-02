Questa mattina a Bari, nel quartiere Japigia in zona via Pezze del Sole, i Carabinieri hanno arrestato dopo un inseguimento un 29enne. Il ragazzo non si era fermato allo stop durante il posto di blocco.

Il motivo della fuga erano 300 grammi di cocaina. I Carabinieri per intimare il giovane a fermarsi hanno esploso anche due colpi di pistola in area. Per l’alta velocità il giovane ha perso il controllo dell’auto finendo la suo corsa contro un muretto.