Non ce ne vogliano i cittadini che vi abitano, ma via Francesco Crispi, a Bari, è notoriamente considerata la via del cimitero, nel senso che la sua direzione punta dritta al campo santo. Sarà forse per questo che l’ennesimo autobus dell’Amtab a pezzi è deceduto poco dopo le 18:30 di oggi proprio in mezzo a questa via, con le altre auto costrette a passarci di lato per un ultimo saluto, non certamente un elogio funebre come si usa fare ai funerali.

Non sempre sono i migliori ad andarsene, qualche volta anche i peggiori. Ci dispiace per te, cara vettura 7051, ma non mancherai a nessuno. A poco valgono le rimostranze del presidente Pierluigi Vulcano per i nostri articoli, gli autobus continuano a rompersi, qualcuno in azienda prima o poi dovrà farsene una ragione e prendere provvedimenti.

