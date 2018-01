È di quattro morti il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto alle 8 di questa mattina sulla SS100.

Nello scontro frontale fra una Chevrolet Kalos ed una Volkswagen Passat, avvenuto nel tratto senza new jersey tra Gioia del Colle e Mottola San Basilio, sono morti tre ragazzi baresi: Gaetano Strambelli e Daniele Caputo, di 18 anni e Claudio Cassatella, di 22 anni. L’altra vittima è il 68enne di Castellaneta, Vincenzo Genco.

La quarta persona che ha perso la vita è Vincenzo Genco, 68enne di Castellaneta. Sul posto sono giunti agenti della Polizia stradale, ambulanze del 118 e Vigili del fuoco.

Restano da chiarire le cause dello schianto, che potrebbe essere stato causato da un sorpasso azzardato. Per le immagini ringraziamo vivilastrada.it, storica associazione in trincea per la sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale.

