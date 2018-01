Per cause ancora da accertare, questo pomeriggio a Bitonto si è sviluppato un incendio in un appartamento di via Giuseppe Modugno, a Bitonto. Per il rogo ha perso la vita un anziano di 88 anni, Raffaele Nardone, che si trovava in casa in quei frangenti.

Solo che sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, ma per l’anziano non c’è stato purtroppo nulla da fare, vano il tentativo di trasportarlo in ospedale, l’anziano è deceduto in ambulanza. Nardone viveva solo in casa, andata letteralmente divorata dalle fiamme. A causare la tragedia potrebbe essere stata un stufa andata in cortocircuito mentre Nardone dormiva.

