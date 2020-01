Due pali, una fune ed ecco creato un perfetto stendino. L’ingegnoso art attack è stato fatto da due pescatori in via Verdi. I due, mentre aspettavano che si asciugasse la muta da sub, si sono smistati la frutta di mare presa in mattinata.

Un comportamento fuori dal normale, ma passabile fino a che non ci si accorge che quei due pali sostengono i divieti di sosta perché spazio riservato ai disabili.

Nonostante gli innumerevoli posti auto disponibili, i due pescatori hanno deciso di dare vita a un clamoroso minchia parking spinti dalla vicinanza dei due pali che gli avrebbero consentito di asciugare facilmente la loro muta.