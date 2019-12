Il bomber sbarca sulla tv nazionale. Per un giorno Silvio Sisto ha vestito i panni dell’attore calcando gli studi televisivi Mediaset nel programma di Barbara Palombelli, Forum. La sua avventura è nata grazie a un provino. “Dopo due minuti mi hanno detto che sarei dovuto andare a Roma e così è stato”.

Silvio per il programma di Rete 4 ha dovuto vestire i panni di un marito scontento della propria moglie. La storia, presumibilmente vera, è incentrata su una coppia di innamorati che vive una relazione a distanza, lui di Bari lei di Napoli. Dopo alcuni mesi di fidanzamento, entrambi decidono di andare a convivere, una scelta però non voluta dalla famiglia di lei.

“Visto che i miei suoceri non erano d’accordo – racconta Silvio -, decidiamo di sposarci e dopo il viaggio di nozze alle Maldive veniamo a vivere a Bari”. Tutto rose e fiori fin quando il giovane, impersonificato dal Bomber, decide di chiedere la separazione perché lei non vuole lavorare e non vuole nemmeno occuparsi della casa. “Il pubblico mi ha dato ragione, ma il giudice ha deciso che le spettava un mantenimento di 700 euro al mese in quanto afflitta da una malattia che provoca sonnolenza”.

“Una storia molto ingarbugliata e non potendo sbagliare nulla durante le riprese abbiamo provato per due giorni senza mai fermarci. Per fortuna, grazie anche alla mia personalità, sono riuscito a tenere testa al pubblico e a improvvisare, in accordo con gli autori”.

Per Silvio è un’esperienza indimenticabile. “Non ero abituato a degli studi simili. Fino ad ora sono stato solo in quelli regionali, ma una volta arrivato a Mediaset ho capito cos’è in realtà la televisione. Grazie a Barbara e al programmo si è parlato del mio personaggio e ho anche cantato la mia canzone. La mia avventura in Mediaset è iniziata alla grande”.