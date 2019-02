La situazione delle strade nel Barese è notoriamente disastrosa, o quantomeno non ottimale, come ben sanno gli sfortunati automobilisti. Di recente su facebook sono fioccate segnalazioni, sulla Bari-Bitritto come alle porte di Adelfia dove sono dovuti intervenire perfino i Carabinieri, anche il Capoluogo di regione purtroppo non brilla. Se da un lato in qualche modo si interviene per porre rimedio, dall’altro non sempre le cose vengono fatte a regola d’arte.

A Gravina, per esempio, un video testimonia come, almeno in un caso, il lavoro fatto non sia altro che una “toppa”, una foderata di nero sull’asfalto malandato. Le immagini sono chiarissime, si vede proprio uno pezzo di bitume sollevato a mani nude, come fosse cartone qualsiasi appoggiato sopra. Non proprio una cosa fatta come si deve, a spese dei contribuenti e a loro rischio e pericolo.