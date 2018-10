Mens sana in corpore sano, ovvero anche i cinghiali devono tenersi in forma. L’assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli, ha tempo avviato una campagna rivolta ai baresi, affinché si mantengano in buona salute con un po’ di sana attività fisica all’aperto, come dimostrano le numerose maratone, mezze maratone, corse campestri e passeggiate organizzate sul lungomare anche per gli illustri ospiti stranieri in visita a Bari, come fu in occasione del G7.

Da qui l’idea: divenuti un simbolo nonché attrazione turistica della città, esclusi purtroppo dal discusso logo del Capoluogo, accompagnato dall’immancabile Bari never ends, anche i cinghiali devono trasmettere un messaggio positivo e di cura per se stessi. Del resto la città ha già le sue piste cinghiabili, ben venga quindi la nuova fitness mania. Lanciata al San Palo, se i risultati saranno soddisfacenti, verrà estesa al resto della città sulla scia del riuscitissimo cronoprogramma #Bariperbene.