Da ciclabile a cinghiabile il passo è breve. Succede a Bari, tra via di Giesi e via Caposcardicchio, al quartiere San Paolo. Quella che in origine doveva essere riservata alle biciclette, più spesso adoperata come parcheggio per le auto, adesso è diventata la corsia preferenziale per gli animali selvatici, liberi di scorrazzare indisturbati. Del resto come si dice, se non puoi sconfiggerli, alleati con loro. Aspettiamo il prossimo passo dell’ammistrazione comunale per garantire ai cinghiali una sana e completa integrazione.

