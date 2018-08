Venghino signori, venghino. Materassi, forni, complementi d’arredo, mobili, televisori, ma anche pezzi di motore e tanto altro qui al “Bazar del Libertà”. Offerte spaziali per cittadini speciali.

Noi ci scherziamo su, ma ci sarebbe da piangere. Questo è solo uno dei tanti angoli del quartiere barese colmo di rifiuti ingombranti, gettati dai residenti indisciplinati a tutte le ore del giorno. Per non parlare delle buste dell’immondizia che cadono per terra per colpa dei bidoni stracolmi.

Una situazione che sta sfuggendo di mano, complice anche il servizio Amiu a rilento a causa delle vacanze. Ok siamo ad agosto ed è giusto prendersi le meritate ferie, ma esistono i turni per rendere la città un posto un po’ più abitabile.

Forse con dei controlli più serrati e con l’installazione delle famose telecamere, promesse dal sindaco Antonio Decaro, si potrebbero immortalare i luridi mentre gettano gli ingombranti agli angoli delle strade.