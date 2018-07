Il precedente illustre è del 1979, quando Gilles Villeneuve, alla guida della sua Ferrari 312 T4 compì un intero giro durante il Gran Premio d’Olanda, convinto di cavarsela col cambio gomme e invece costretto al ritiro. Storia diventata leggenda nella Formula 1.

Meno epico, e certamente più assurdo, quello che ha fatto il guidatore di una recentissima Mini, ripreso mentre cammina sulla ss16, nel tratto che corre intorno a Bari, su tre ruote, o meglio, tre pneumatici e un cerchione, completamente privo di battistrada, carcassa o un umilissimo pezzo di gomma.

Quella di Villeneuve fu una scelta consapevole, azzardata come molte che hanno contribuito a renderlo forse il pilota più amato di sempre, anche da chi non tifava per le rosse di Maranello, non sappiamo se sia stato lo stesso per il guidatore della Mini. Una cosa è certa, non dovete imitarlo per alcun motivo: è vietatissimo dal codice della strada e nessuno sa se sia giunto sano e salvo a destinazione.