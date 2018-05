Continua la saga dei “minchia parking” sui marciapiedi. Dopo Madonnella, San Girolamo e quartiere Libertà, il parcheggio a membro di segugio torna prepotentemente di moda nel quartiere Carrassi.

In via Giovanni Modugno, non molto lontano dalla famosa pizzeria “Da Cosimo” una vecchia Fiat grigia è stata comodamente parcheggiata sull’ampio marciapiede. Per fortuna è stato almeno lasciato lo spazio per i pedoni.