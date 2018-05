Trovare posto a Bari, lo sanno tutti, è spesso un’impresa ardua. Certo è sempre possibile il colpo di fortuna, ma nella maggior parte dei casi si tratta di doversi ritagliare uno spazietto là dove magari è perfino vietato lasciare l’auto in sosta.

Se casualmente un giorno doveste aver bisogno parcheggiare in corso Mazzini, allora sappiate lì il problema non sussiste. Corso Mazzini, per chi non lo ricordasse, è la stessa via in cui una pista ciclabile è diventata corsia “preferenziale”, la stessa dove le auto sono state recentemente vandalizzate, sempre quella dove il mancato pagamento del “caffè a piacere” è costato una serie di graffi sulla macchina parcheggiata. Insomma, corso Mazzini si conferma terra dove tutto è possibile.

Tornado alla necessità di parcheggiare, in questa landa di nessuno, c’è un marciapiede tutto per voi che vi aspetta. Si tratta dell’ultimo isolato, subito prima dell’autosilo. Sulla destra c’è talmente tanto spazio, che il genio del giorno ci ha piazzato “comodo comodo” il suo furgone. Chapeau.