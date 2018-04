Attraversare la strada, a Bari, è sempre un terno al letto molto pericoloso. Lo sanno bene i pedoni, che però non si fanno alcuno scrupolo a passare col rosso, e lo sanno bene gli automobilisti, costretti spesso e volentieri ad inchiodare la macchina per non investire qualcuno. Alla regola di sopravvivenza urbana si sono adeguati anche i nuovi inquilini del quartiere San Paolo, i cinghiali.

In costante aumento, tanto che il Comune sta provvedendo con delle piste per camminare a loro espressamente riservate, si stanno abitando. Nell’attesa che siano tutte pronte, mamma cinghiale segue passo passo i sui piccoli, facendoli camminare tutti in fila uno dietro l’altro come i piccoli umani quando vanno e tornano da scuola. Che teneri, imparano in fretta.