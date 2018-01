Antibiotici, vitamine, integratori e non solo. A Munguvacca, proprio alle spalle dell’Ikea, abbiamo inaugurato l’innovativa “Farmacia all’aperto”. Nessuna struttura fisica, nessun insegna, nulla di ciò a cui siete stati abituati fin’ora.

Certo un po’ in anticipo rispetto all’arrivo della bella stagione, ma la cosa è ben studiata e voluta: si tratta di far entrare nella testa dei baresi questo nuovo concetto, ovvero, non gettate via i medicinali che non usate più, ma portateli a noi che provvederemo a dispensarli.

Certo qualcuno ci ha preceduto, come si vede bene dalle immagini, ma gli è mancato il guizzo vincente per una nuova forma di business che ha anche una valenza sociale dato che nella nostra Farmacia all’aperto i farmaci costano la metà. E mi raccomando, se vede qualcuno che viene a buttare le medicine, non dite niente a nessuno, sennò poi il Comune manda l’Amiu a pulire.

