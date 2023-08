CAROLINA BUBBICO prosegue il tour estivo con una serie di appuntamenti per tutto il mese di agosto che la vedranno protagonista di alcuni live set sia in formazione completa che in trio.

Cantante, pianista, arrangiatrice e direttrice d’orchestra, Carolina Bubbico è un talento che da anni viene richiesta a vario titolo da numerosi artisti, grazie alla sua versatilità e alla sua straordinaria preparazione. Da Nicola Conte e Raf, dalle conduzioni d’orchestra a Sanremo per Il Volo e Serena Brancale (2015), ha calcato palchi importanti in Italia e all’estero, mettendo il proprio talento al servizio di produzioni musicali importanti.

Con un nuovo singolo pubblicato lo scorso 17 febbraio “Portami a Ballare”, già presentato in alcuni club importanti tra cui il Blue Note di Milano, l’artista salentina ha inaugurato il 2023 con un’altra importante esperienza, quella di una nuova conduzione d’orchestra per Elodie, in gara all’ultima edizione del Festival di Sanremo, proseguendo poi con la conduzione del The Bass Group per il concerto di Al McKay’s Earth, Wind & Fire Experience al Teatro Verdura di Palermo per il Sicilia Jazz Festival 2023.

In tour Carolina Bubbico, voce e tastiere, sarà accompagnata nelle date in full band da Filippo Bubbico alla chitarra e al basso, ai cori e alle percussioni, Dario Congedo alla batteria e Aurora De Gregorio e Chiara Corallo ai cori; in quelle in trio da Aurora De Gregorio voce, drum pad, percussioni e Chiara Corallo voce, drum pad, percussioni.

Lo spettacolo con cui porterò sul palco ”Il dono dell’ubiquità” – afferma Carolina Bubbico – renderà possibile alla mia personalità e spero a quella di ogni spettatore, di vivere e liberare aspetti innati e belli del proprio essere, come il gioco d’infanzia puro e disinibito, il divertimento, il corpo ritmante, lo spazio colorato di luce. La volontà è quella di abbattere la barriera “sensoriale” che separa me e il palcoscenico dal pubblico, rendendo possibile lo scambio e il “gioco di ubiquità” tra noi, dove tendo la mano ad ogni spettatore, portandolo da e con me, sino a condividere un’esperienza musicale inedita, fatta di storie e gesti che vogliono far riflettere, sorprendere e crescere reciprocamente”.

Nel live ci saranno estratti dai suoi tre album precedenti, un focus particolare sull’ultimo “Il dono dell’ubiquità”, uscito nel 2020 per Sun Village Records e l’ultimo singolo “Portami a ballare” (2023) prodotto mixato e masterizzato da Filippo Bubbico.