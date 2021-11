Ad Altamura sono oltre 1300 gli studenti iscritti alle prossime due iniziative di educazione finanziaria promosse da Banca Popolare di Puglia e Basilicata, in collaborazione con FEduF, la Fondazione per l’Educazione finanziaria e al Risparmio creata da ABI. Al centro dei due eventi online, “Pay like a Ninja” il 16 novembre e “Investiamo sul Futuro” il 22 novembre, due temi di stretta attualità e direttamente collegati all’educazione finanziaria: da un lato la scoperta delle nuove forme di moneta e pagamenti elettronici – dalle carte, alle app, ai portafogli elettronici – e dei processi collegati alla dematerializzazione del denaro e le innovative frontiere digitali del suo uso e, dall’altro, l’economia circolare e la gestione consapevole delle risorse, con un approfondimento su modelli di sviluppo sostenibile e di economia civile.

Entusiasta dell’iniziativa Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale di FEduF: “Grazie alla collaborazione con Banca Popolare di Puglia e Basilicata possiamo mettere a disposizione delle scuole un percorso innovativo sui temi della cittadinanza economica, oggi davvero fondamentali per i giovani. Sono argomenti articolati che partono dalla relazione individuale con il denaro e toccano aspetti attualissimi, quali il denaro digitale, il risparmio e la pianificazione finanziaria per il futuro, i nuovi modelli di economia sostenibile e di finanza etica. Argomenti che FEduF propone collegandoli alle loro esperienze di vita delle ragazze e dei ragazzi, affinché possano essere compresi e approfonditi con modalità e linguaggi coerenti con la loro quotidianità”.

Banca Popolare di Puglia e Basilica si impegna a favorire le conoscenze alle nuove generazioni su tematiche di natura finanziaria e facilitare la crescita di una cittadinanza attiva e responsabile, come afferma il Presidente Leonardo Patroni Griffi: “Una Banca di territorio, come la BPPB, assume un ruolo decisivo nel processo di alfabetizzazione finanziaria. Per tale ragione promuoviamo iniziative dirette a formare, le giovani generazioni, sui principali temi dell’economia e della finanza, ma anche della sostenibilità economica, sociale e ambientale, per contribuire a tracciare attivamente un percorso di crescita che conduca gli adulti del domani a comportamenti giusti e responsabili.”

Pay like a Ninja, il programma didattico realizzato con il supporto di NEXI, conduce gli studenti alla scoperta delle nuove forme di moneta e pagamenti elettronici, dalle carte di credito fino alle nuove frontiere digitali come le app che permettono di scambiare il denaro attraverso gli smartphone. Spesso i ragazzi, legati all’approccio tradizionale delle famiglie italiane, considerano il contante più sicuro e gestibile rispetto alla moneta elettronica, che vedono come qualcosa di incontrollabile e pericoloso perché non ne conoscono le caratteristiche di sicurezza, sostenibilità, tracciabilità e legalità.

Investiamo sul futuro è il nuovo programma didattico realizzato dalla FEduF per le scuole superiori: l’incontro prende spunto dagli ultimi dati disponibili in tema di sostenibilità con l‘obiettivo di proporre agli studenti di lavorare sui temi dell’educazione circolare e sui modelli, gli approcci economici e le buone pratiche che possono accompagnare e favorire lo sviluppo sostenibile.