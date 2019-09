Settembre per la Città del Levante per eccellenza è ormai storicamente il mese della “Fiera”: evento correlato alla storia di una città a ponte tra oriente e occidente, tra passato e futuro, crocevia di tradizioni e innovazione all’insegna dello scambio culturale. Nella storia dell’uomo non c’è mai stata occasione più efficace del commercio per creare incontri, commistioni, suggestioni: la Fiera del Levante celebra tutto questo, e presenziare, per i brand locali, non è solo un modo di ricordarlo, ma anche e soprattutto un modo di partecipare attivamente ad una festa dell’incontro tra popoli, culture ed epoche.

La concessionaria Euromotor, ormai storico punto di riferimento automotive per Bari e provincia grazie ai suoi punti dislocati tra Modugno, Barletta e Altamura, sarà presente in Fiera presso l’Ingresso Edilizia con i suoi modelli di punta Kia e Peugeot e due anteprime esclusive: la nuova Peugeot 208 e il nuovo crossover Kia XCeed, entrambi di prossima uscita.

1 di 1

Kia e Peugeot, una scelta “Legata alla voglia di offrire nuovi prodotti ed esperienza trentennale” per Claudio Santorsola.

E non è solo questione di commercio, né di apparenze: il brand Euromotor è espressione di una certa sostanza del “fare business” con successo in terra nostrana. Orgoglio del nostro territorio, infatti, quest’azienda che da ben trent’anni si cimenta con affidabilità e successo nella vendita di automobili per privati e attività commerciali, ha nei valori della famiglia Santorsola il segreto del suo successo.

Aggiungiamo ai sostantivi già usati quello di lungimiranza e intraprendenza: questo è un anno particolare, infatti, per Euromotor, giacché dopo trent’anni di storico legame al brand Kia ha deciso di scommettere anche su Peugeot, diventando nuovo punto di riferimento pugliese della casa automobilistica d’oltralpe.“La scelta di aprirsi a un nuovo brand, tra i più grandi del mercato automobilistico internazionale, è legata alla voglia di offrire ai clienti nuovi prodotti e portando in Peugeot tutta l’esperienza trentennale maturata” ci spiega infatti il brand manager Claudio Santorsola, che insieme al padre Saverio (amministratore) e al fratello Christian (manager reparto usato) gestisce l’azienda di famiglia.

“Sia Kia che Peugeot, infatti, hanno visioni imprenditoriali e di gruppo molto ambiziose, che ben si sposano con la nostra vision aziendale. Per questo siamo convinti che nella nostra azienda i due brand lavoreranno in sinergia per garantire un servizio e un prodotto di altissima qualità e all’avanguardia. La convivenza dei due marchi, infatti, permetterà di offrire una completa segmentazione di car line soprattutto con l’introduzione di veicoli commerciali”.

1 di 2

Promozioni esclusive Fiera del Levante: dal 14 al 22 settembre 1.000€ di sconto e tasso zero + furto e incendio per chi acquista auto Euromotor in Fiera

Per festeggiare dunque questo passo in avanti dell’azienda, in concomitanza con l’evento Fiera del Levante, Euromotor vuol fare le cose in grande riservando a chi deciderà di acquistare un’automobile Kia o Peugeot in Fiera due offerte fuori dall’ordinario e, pertanto, esclusive: tasso zero e furto e incendio inclusi, e uno sconto promozionale di 1.000 € sul prezzo (per maggiori informazioni su promozioni, modelli in vendita o altri dettagli inerenti Euromotor è possibile consultare anche il sito euromotor.it).

Quale occasione migliore della Fiera, allora, per ammirare i due modelli presentati in anteprima, la gamma Kia e Peugeot in esposizione e approfittare anche di due promozioni riservate ai clienti in Fiera: l’evento ormai giunto alla sua 83a edizione si terrà, lo ricordiamo, dal 14 al 22 settembre 2019 presso la Fiera del Levante a Bari, ed Euromotor sarà presente presso l’Ingresso Edilizia.