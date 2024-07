Ancora una tragedia nelle acque dello Ionio. Giovanni Negro, 57 anni, di Seclì, è morto durante una battuta di pesca subacquea a Santa Caterina, frazione di Nardò. L’uomo, immerso sui fondali per attività sportiva, è stato colpito da un malore improvviso. Alcuni bagnanti hanno notato il suo corpo galleggiare e hanno immediatamente lanciato l’allarme.

La guardia costiera, insieme agli operatori del 118, è intervenuta tempestivamente con una motovedetta. Tuttavia, nonostante i tentativi di rianimazione, per il sub non c’è stato nulla da fare. La polizia locale è stata informata dell’accaduto e il magistrato di turno ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

Questa è la seconda tragedia nelle acque dello Ionio in appena 24 ore. Ieri, a Torre Vado, un uomo di 42 anni è morto per un infarto mentre era in sella a uno scooter d’acqua. Un mese fa, un altro sportivo ha perso la vita a Punta Suina di Gallipoli durante un’attività di diving, probabilmente a causa di un’embolia polmonare.