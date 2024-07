Donald Trump ha accettato formalmente la nomination repubblicana per le elezioni presidenziali del 5 novembre 2024, promettendo di essere il presidente di tutta l’America, non solo di una parte. Nel suo discorso alla convention, ha ripercorso l’attentato subito a Butler, in Pennsylvania, dove è stato ferito all’orecchio destro da un cecchino. Ringraziando Dio per la sua salvezza, Trump ha dichiarato che non parlerà più dell’attentato poiché troppo doloroso.

Trump ha espresso fiducia in una “incredibile vittoria” nelle elezioni di novembre e ha criticato duramente l’amministrazione Biden, menzionando l’attuale presidente solo una volta per accusarlo di aver fatto “danni incredibili”. Ha promesso di fermare l’invasione di migranti, rilanciare l’economia, e ripristinare legge e ordine nelle strade.

Durante il discorso, Trump ha ricordato l’attentato a Butler, descrivendo dettagliatamente l’accaduto e ringraziando il Secret Service per averlo protetto. Ha sottolineato il sostegno del pubblico presente durante l’attacco e ha attribuito la sua salvezza alla protezione divina. Trump ha anche commemorato Corey Comperatore, un ex pompiere ucciso durante l’attacco, abbracciando un’uniforme da vigile del fuoco tra gli applausi del pubblico.

Trump ha delineato la sua visione per gli Stati Uniti, promettendo di riportare prosperità e sicurezza al paese. Ha annunciato una grande operazione di deportazione per contrastare l’immigrazione illegale e ha criticato la politica estera dell’amministrazione Biden, sostenendo che sotto la sua presidenza non ci sarebbe stata la guerra tra Russia e Ucraina.

Inoltre, ha rivendicato i successi ottenuti durante il suo precedente mandato, inclusa la sconfitta dell’ISIS e le relazioni diplomatiche con la Corea del Nord. Trump ha concluso il discorso con un appello all’unità e alla speranza per il futuro degli Stati Uniti, promettendo di combattere per il popolo americano e di ripristinare il sogno americano.

Infine, si è appreso che Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno in programma un colloquio telefonico oggi, il primo contatto da quando Trump ha lasciato la Casa Bianca.