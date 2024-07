La spiaggia di Pane e Pomodoro, una delle mete più amate dai baresi, continua a essere teatro di furti e scippi. Non ultimo il furto subito da due sedicenni a cui sono stati rubati gli zaini mentre si trovavano in acqua. Ma l’elenco è lungo, tra borse, telefonini, teli da mare, senza che però nessuno si sia accorto di nulla, ma le telecamere di sorveglianza?

Per l’ultimo furto però l’aggressore è stato individuato, un uomo di nazionalità nordafricana già noto per frequentare la zona tra il lido e il lungomare, ha approfittato dell’assenza dei ragazzi per afferrare gli zainetti e fuggire. Le grida dei volontari del Comitato di cittadinanza attiva di Pane e Pomodoro hanno richiamato l’attenzione degli agenti della Polizia locale, presenti sulla spiaggia con pattuglie in divisa e agenti in borghese.

Grazie al sistema di geolocalizzazione dei cellulari lasciati negli zaini, gli agenti sono riusciti a individuare la posizione dei dispositivi nella zona di via Amendola, recuperando così gli oggetti rubati. Pare che l’autore del furto sia stato identificato. Ironia della sorte, poco prima del furto, uno dei volontari aveva avvertito i ragazzi di non lasciare incustoditi i propri effetti personali.

La situazione a Pane e Pomodoro è preoccupante, con ladri e borseggiatori che agiscono in maniera organizzata e sistematica. Oltre ai furti, si stanno verificando anche casi di estorsione. Martedì scorso, la Polizia locale ha arrestato un giovane di 24 anni che, dopo il furto della borsa di due turisti ucraini, si era offerto di recuperarla in cambio di una ricompensa. Seguito dagli agenti, l’uomo è stato sorpreso in una strada vicina al lido con la borsa rubata. Accusato di ricettazione e tentata estorsione, il giovane, senza fissa dimora ma residente a Bari, è stato arrestato e si cerca un eventuale complice.

Nonostante l’emergenza, la presenza delle forze dell’ordine sta riuscendo a contenere la criminalità. Negli ultimi otto giorni, la Polizia locale ha portato a termine con successo cinque interventi, dimostrando l’impegno delle autorità nel garantire la sicurezza sulla spiaggia di Pane e Pomodoro.