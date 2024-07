La Guardia di Finanza di Bari ha notificato un avviso di conclusione delle indagini a dieci persone nell’ambito di un’inchiesta della Procura sulla costruzione dell’ospedale Covid in fiera e su oltre 250 procedure ad evidenza pubblica per un valore complessivo di circa 100 milioni di euro. Gli indagati, tra cui spiccano i nomi di Mario Lerario e Antonio Mercurio, sono accusati di vari reati, tra cui corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, peculato, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e turbata libertà degli incanti.

Le indagini si concentrano principalmente su presunte irregolarità nelle procedure di gara per l’ospedale Covid in fiera a Bari, la cui base d’asta era di circa 9,6 milioni di euro. Secondo quanto emerso, Lerario, all’epoca dirigente ad interim della sezione protezione civile della Regione Puglia, e Mercurio, responsabile unico del procedimento, avrebbero manipolato la scelta del contraente tramite mezzi fraudolenti. In particolare, avrebbero inserito nella lettera di invito, trasmessa a sei ditte selezionate tramite un sorteggio pubblico non documentato, un algoritmo per il calcolo del punteggio dell’offerta economica. Questo algoritmo avrebbe avuto l’effetto di annullare la rilevanza del prezzo nella formazione della graduatoria di gara. Inoltre, Lerario e Mercurio, insieme a un altro membro della commissione di gara, avrebbero attribuito punteggi anomali all’impresa da loro favorita.

La Guardia di Finanza ha inoltre evidenziato una situazione di incompatibilità in cui si trovavano Lerario e Mercurio, rispettivamente presidente e componente della commissione di gara. Lerario era stato già arrestato in flagranza nel dicembre 2021 per aver ricevuto una tangente in cambio di appalti, e la sua condanna è stata recentemente ridotta dalla Corte d’Appello di Bari a quattro anni e quattro mesi di reclusione, rispetto ai cinque anni e quattro mesi inizialmente inflitti.

L’inchiesta, che ha scosso profondamente la comunità locale e le istituzioni regionali, continua a suscitare preoccupazione per la gestione dei fondi pubblici e l’integrità delle procedure di appalto.